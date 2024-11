Homem que teve 90% do corpo queimado é suspeito de esfaquear companheira, enteada e genro em SC Homem que teve 90% do corpo queimado é suspeito de esfaquear companheira, enteada e genro em SC ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 18h32 (Atualizado em 04/11/2024 - 18h32 ) twitter

Homem que teve 90% do corpo queimado

A Polícia Militar divulgou detalhes sobre o incêndio que deixou um homem de 58 anos com 90% do corpo queimado em Palmitos, Oeste de Santa Catarina. Ocorrência envolveu três pessoas esfaqueadas pelo suspeito no domingo (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre este caso chocante.

