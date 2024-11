Homem usa lança para pescar arraias em Itapema; prática é crime? Homem usa lança para pescar arraias em Itapema; prática é crime? ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem usa lança para pescar arraias em Itapema

As imagens de um homem usando lança para pescar arraias em Meia Praia, Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, chocou banhistas que decidiram denunciar a prática, levantando a dúvida se é crime ou não. A Polícia Militar Ambiental recebeu as denúncias na última sexta-feira (1º), mas quando chegou ao local não havia mais sinal do suposto pescador, nem das arraias mortas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em ND Mais:

Motoristas de aplicativo devem passar por credenciamento em Chapecó

VÍDEO: Integrante de excursão de SC flagra salto de bungee jump antes de morte de turista no PR

‘Podemos melhorar’, fala Kevin após empate do JEC Futsal no Paraná