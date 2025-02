Homem vaza gordura após dieta radical com até 6 kg de queijo ao dia; quais os riscos à saúde? Exames revelaram nível de colesterol cinco vezes maior do que o recomendado; homem vaza gordura após dieta carnívora que adotou nos... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 02/02/2025 - 22h25 ) twitter

Um homem de 40 anos, residente da Flórida, nos Estados Unidos, enfrentou um caso de xantelasma e vaza gordura pelo corpo. Segundo médicos, ele adquiriu a condição após adotar uma dieta carnívora radical nos últimos oito meses.

Saiba mais sobre os riscos dessa dieta e as consequências para a saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

