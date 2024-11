Homens sofrem queimaduras com óleo quente em local de trabalho no Oeste de SC Homens sofrem queimaduras com óleo quente em local de trabalho no Oeste de SC ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h48 ) twitter

Queimaduras com óleo quente

Dois homens que estavam trabalhando na Linha Faxinal do Irani, no interior de Xanxerê, sofreram queimaduras de segundo grau enquanto mexiam com óleo quente a 160º C. Apesar dos ferimentos, ambos estão vivos. O caso ocorreu por volta das 21h40 desta sexta-feira (22).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este acidente.

