Hoodoo Gurus Agita Floripa com Show Imperdível! Fãs de churrasco, farofa e de Floripa, a veterana banda australiana Hoodoo Gurus está de volta à região para o show nesta quinta-feira... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 12h33 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h33 ) ‌



Fãs de churrasco, farofa e de Floripa, a veterana banda australiana Hoodoo Gurus está de volta à região para o show nesta quinta-feira (21) ao lado das conterrâneas GANGganjang e RSpy no Australian Connection Festival, na Arena Opus em São José. A previsão de início do barulho é para as 22h e ainda há ingressos à venda (cola aqui).

