Hospital Bethesda: Trimania garante segurança financeira em momentos de crise A maior cidade de Santa Catarina enfrentou uma epidemia de dengue que culminou com milhares de casos, focos e um recorde de mortes... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 17h24 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hospital Bethesda em Joinville conseguiu abrir 10 novos leitos de enfermaria durante a epidemia de dengue, graças aos repasses financeiros da Trimania, destacando a importânci

A maior cidade de Santa Catarina enfrentou uma epidemia de dengue que culminou com milhares de casos, focos e um recorde de mortes pela doença. Para lidar com a situação, Joinville precisou reforçar o sistema de saúde e o Hospital Bethesda conta com o apoio da Trimania há anos, o que, nesta situação de emergência, foi fundamental, destaca o médico e diretor técnico do hospital, Lúcio Slovinski.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de matar cubano em briga de funcionários, venezuelano é preso na Grande Florianópolis

• ‘A Trimania é o pilar principal de segurança financeira do hospital’, diz diretor do Bethesda

• Menos de metade das crianças foram vacinadas contra a poliomielite em SC, alerta MPSC