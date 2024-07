Hospital Jaraguá inicia obras de reforma e ampliação com investimento milionário O Hospital Jaraguá iniciou na segunda-feira (15) as obras de ampliação do Pronto Atendimento Materno e Infantil, que deverá passar... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 09h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Hospital Jaraguá iniciou na segunda-feira (15) as obras de ampliação do Pronto Atendimento Materno e Infantil, que deverá passar a ter o dobro do tamanho atual. O investimento previsto na unidade do Norte de Santa Catarina é de R$ 14 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Com investimento de R$ 14 mi, Hospital Jaraguá inicia obras de reforma e ampliação

• Educação e divisão de atribuições devem ser prioridades para a proteção do meio ambiente

• 80 anos da Acic: Opus Quarteto se apresenta em concerto aberto ao público