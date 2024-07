ND Mais |Do R7

Iate de luxo com design italiano e alta tecnologia chega ao Marina Itajaí Boat Show 22,3 metros de conforto, design italiano e alta tecnologia. A Ferretti Yachts 720, grande sucesso da italiana Ferretti, estará em...

Alto contraste

A+

A-

22,3 metros de conforto, design italiano e alta tecnologia. A Ferretti Yachts 720, grande sucesso da italiana Ferretti, estará em exposição no maior evento náutico do Sul do Brasil, o Marina Itajaí Boat Show, que acontece de 4 a 7 de julho na Marina Itajaí, Litoral Norte catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Iate de luxo com mais de 22 metros de grife italiana confirmado no Marina Itajaí Boat Show

• Homem que estava desaparecido é encontrado esfaqueado em Chapecó; ‘estado grave’

• Farmácia de Florianópolis é condenada por comentários homofóbicos de chefe a funcionário



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.