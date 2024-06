ND Mais |Do R7

Iate do CR7 em destaque no Marina Itajaí Boat Show O modelo de iate da Azimut escolhido por Cristiano Ronaldo, o CR7, estará exposto no Marina Itajaí Boat Show deste ano. O estaleiro...

O modelo de iate da Azimut escolhido por Cristiano Ronaldo, o CR7, estará exposto no Marina Itajaí Boat Show deste ano. O estaleiro italiano Azimut Yachts, com filial produtiva em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, acaba de confirmar a exposição do megaiate Azimut Grande 27 Metri.

