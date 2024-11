Identificado motociclista morto após acidente com caminhão carregado de leite em SC Identificado motociclista morto após acidente com caminhão carregado de leite em SC ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 18h10 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h10 ) twitter

Motociclista morto em acidente

Foi identificado como Nilmar Cleberson Rüdel da Rosa, de 35 anos, o motociclista morto após se envolver em um grave acidente com um caminhão carregado de leite no fim da manhã da quinta-feira (21). A colisão aconteceu na SC-386, na linha Tigre, interior do município de Mondaí, no Oeste de Santa Catarina.

