Identificado motociclista morto em acidente com motorista bêbado na SC-355

Motociclista morto em acidente

Foi identificado como Anderson dos Santos, de 25 anos, o jovem que morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite do último sábado (23), na SC-355, no município de Jaborá, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

