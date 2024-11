Idosa de 73 anos morre em grave acidente entre carro e caminhão no trevão de Irani Idosa de 73 anos morre em grave acidente entre carro e caminhão no trevão de Irani ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente no Trevão de Irani

Uma idosa de 73 anos morreu após o carro em que ela estava se envolver em um grave acidente com um caminhão no Trevão de Irani, no entroncamento entre as BR-153 e 282, no Oeste de Santa Catarina. O acidente aconteceu na manhã do domingo (24).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

‘É semifinal, não dá para arrumar desculpas’, fala Yan após derrota do Jaraguá Futsal na LNF

Dívida de R$ 70 pode ter motivado morte e corpo enrolado em pano em SC

O que fazer com o terreno da penitenciária de Florianópolis, que será desativada em 2026?