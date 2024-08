Idosa Desaparecida em SC: Encontro Surpreendente Após Seis Horas de Busca Uma idosa de 81 anos que estava desaparecida em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, foi encontrada na manhã... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 11/08/2024 - 09h26 ) ‌



Uma idosa de 81 anos que estava desaparecida em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, foi encontrada na manhã do sábado (10), deitada em uma área de mata. Ela foi localizada consciente e parcialmente desorientada após seis horas de busca.

