Idosa é agredida durante roubo em SC: polícia encontra suspeito Uma mulher de 68 anos foi agredida durante roubo em São José do Cedro, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil...

Uma mulher de 68 anos foi agredida durante roubo em São José do Cedro, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado na quarta-feira (3) com auxílio de informações da polícia da Argentina.

