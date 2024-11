Idoso exuma corpo da mãe e leva restos mortais para a cozinha de casa em SC Idoso exuma corpo da mãe e leva restos mortais para a cozinha de casa em SC ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 13h54 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h54 ) twitter

Corpo da mãe do idoso em Garuva

Um caso inusitado mobilizou as forças de segurança em Garuva, no Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (4). O corpo de uma mulher foi exumado pelo próprio filho idoso e levado para a cozinha da casa onde ele mora, no bairro Rio da Onça.

