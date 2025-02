Idoso morto com golpes de faca em Araranguá é identificado: ‘Pessoa muito boa’ Vítima foi encontrada em casa por volta das 12h de quinta-feira (20); Polícia Civil trabalha para identificar autoria e motivação do... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O homem, de 83 anos, encontrado morto com golpes de faca, na própria casa, na última quinta-feira (20), foi identificado como Álvaro Pereira. A vítima residia no bairro Sanga da Areia, em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina.

Saiba mais sobre este trágico acontecimento e as investigações em andamento no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Árvore cai e mata homem de 65 anos em Ibiam

Caminhão despenca em ribanceira, fica destruído e deixa motorista preso às ferragens em SC

Carnaval 2025: Embaixada Copa Lord leva a história de Hassis para a Passarela Nego Quirido