Idoso que estava desaparecido em área de mata é encontrado morto no Sul de SC

Idoso encontrado morto em área de mata no Sul de SC

Um homem, de 84 anos, que estava desaparecido desde o dia 28 de novembro, em uma área de mata, foi encontrado morto no domingo (1°). A ocorrência foi registrada no bairro Rio América, em Urussanga, no Sul de Santa Catarina.

