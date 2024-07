ND Mais |Do R7

IFC Camboriú oferece oportunidade única para pessoas com deficiência visual O Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú está com processo seletivo aberto para pessoas com deficiência visual interessadas...

‌



A+

A-

O Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú está com processo seletivo aberto para pessoas com deficiência visual interessadas em ter um cão-guia. A novidade do edital é possibilitar a inscrição do candidato a qualquer tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• IFC Camboriú abre inscrições para interessados em ter cão-guia em todo Sul do país

• Polícia conclui investigação sobre motorista que atropelou mãe e 4 filhos em SC

• Funcionário de Belo deve ser indenizado após ficar com ‘nome sujo’ no lugar do cantor