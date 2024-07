IFSC Florianópolis sedia 1º Torneio de Robótica em parceria com Instituto Vilson Groh

ND Mais |Do R7

O IFSC Campus Florianópolis será palco do 1º Torneio de Robótica Pode Crer/IFSC nesta próxima segunda-feira (8). O evento faz parte do projeto de extensão realizado pela equipe IFSC FRC5800 junto com o Programa Pode Crer, que visa ensinar robótica para crianças e adolescentes, especialmente da periferia. A entrada é gratuita.

