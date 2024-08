Imagens Reveladoras: Médica Invasora e o Tiroteio em SC A médica presa em flagrante após atirar contra o ex-companheiro dentro de um apartamento foi flagrada por câmeras de segurança invadindo... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 21h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h17 ) ‌



A médica presa em flagrante após atirar contra o ex-companheiro dentro de um apartamento foi flagrada por câmeras de segurança invadindo o local horas antes do crime, ocorrido no último domingo (11) em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. As imagens foram reveladas com exclusividade pelo repórter William Fritzke ao Cidade Alerta.

