Imbralit Revoluciona o Mercado com E-commerce B2B de Telhas O mercado online B2B, voltado para negociações entre empresas, se encontra em constante crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h51 ) ‌



O mercado online B2B, voltado para negociações entre empresas, se encontra em constante crescimento, tanto no Brasil quanto no mundo. Uma pesquisa realizada pela Gartner, empresa norte-americana que realiza a análise de dados, prevê que 80% das negociações de compra e venda entre empresas ocorrerão em canais digitais até meados de 2025. No Brasil, este setor está crescendo, movimentando R$24 bilhões em vendas online B2B em 2023. A Imbralit, única empresa de telha de fibrocimento de Santa Catarina, entrou no mercado digital com o selo de pioneirismo.

