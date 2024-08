Impacto da Maratona Internacional de Floripa no Trânsito: O Que Esperar A Maratona Internacional de Floripa vai movimentar a capital catarinense neste fim de semana. Um total de 16 mil atletas de diversos... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Maratona Internacional de Floripa vai movimentar a capital catarinense neste fim de semana. Um total de 16 mil atletas de diversos lugares do mundo participam da maior edição da história do evento no sábado (24) e no domingo (25).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Inquérito contra suspeita de mandar matar inquilina é arquivado em Guaramirim

• Veja a íntegra da entrevista de Robison Coelho, candidato a prefeito de Itajaí, à NDTV Record

• Maratona Internacional de Floripa: entenda como o evento vai afetar o trânsito na capital