Impacto das Obras na Avenida Marcos Konder em Itajaí A avenida Coronel Marcos Konder, área central de Itajaí, no Litoral Norte, recebe pavimentação asfáltica a partir desta quinta (1º... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h53 )



A avenida Coronel Marcos Konder, área central de Itajaí, no Litoral Norte, recebe pavimentação asfáltica a partir desta quinta (1º). De acordo com as informações repassadas pela Prefeitura de Itajaí, trechos das ruas transversais serão bloqueados momentaneamente para a obra.

