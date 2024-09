Impactos positivos do Contorno Viário em Florianópolis Inaugurado no dia 9 de agosto deste ano, o Contorno Viário, considerado a maior obra rodoviária do Brasil e da América Latina, tem... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 11h26 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h26 ) ‌



Redução do número de acidentes e diminuição do tempo de percurso são os pontos positivos que marcam o primeiro mês de funcionamento do Contorno Viário, na Grande Florianópolis. Inaugurada no dia 9 de agosto deste ano, a obra, considerada a maior construção rodoviária do Brasil e da América Latina, tem cumprido seu objetivo: desafogar o trânsito no trecho principal da BR-101 que dá acesso à capital, Florianópolis.

