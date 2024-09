Impugnação de candidatura em Gravatal gera polêmica nas eleições Para a Justiça eleitoral, o candidato não atende às condições de elegibilidade devido a uma condenação criminal transitada em julgado... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 20h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 20h42 ) ‌



Mais um candidato a prefeito pode ficar fora da disputa das eleições do dia 06 de outubro. O juiz eleitoral Guilherme Mattei Borsoi decidiu atender ao pedido de impugnação da candidatura de Rudinei Carlos do Amaral Fernandes, o Nei (MDB), à prefeitura de Gravatal, no Sul do estado.

