Inadimplência em Santa Catarina: Um Terço da População com Nome Sujo Em média, um a cada três catarinenses tem o nome sujo no Serasa. O levantamento foi divulgado no Mapa da Inadimplência e Negociação... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 08h53 )



Em média, um a cada três catarinenses tem o nome sujo no Serasa. O levantamento foi divulgado no Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil de 2024, e tem como referência o mês de junho.

