‘Inadmissível’: MP promete punir policiais que jogaram homem do alto de uma ponte em SP ‘Inadmissível’: MP promete punir policiais que jogaram homem do alto de uma ponte em SP ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 19h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial jogando homem do alto de uma ponte

Um policial militar foi flagrado jogando um homem do alto de uma ponte na madrugada de segunda-feira (2), na zona sul de São Paulo. Outros três agentes estavam presentes no momento em que o motociclista foi lançado no rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia apreende quase 400 kg de maconha na Grande Florianópolis; dois homens foram presos

Univali abre inscrição para 86 cursos de pós-graduação; ‘diversas áreas do conhecimento’

O que é a lei marcial, decretada na Coreia do Sul para eliminar ‘rebelião’ e ‘ameaça comunista’