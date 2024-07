ND Mais |Do R7

Inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis: Novidades e Expectativas A inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis já tem data marcada para acontecer. A Arteris Litoral Sul confirmou nesta...

A inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis já tem data marcada para acontecer. A Arteris Litoral Sul confirmou nesta quarta-feira (3), que a rodovia ficará pronta no dia 31 de julho e o tráfego será liberado durante a cerimônia de inauguração no dia 2 de agosto.

