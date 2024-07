ND Mais |Do R7

Incêndio assusta moradores em São Miguel do Oeste Um incêndio de grandes proporções, que supostamente teria iniciado no depósito de uma loja, se espalhou por um prédio de dois andares...

Um incêndio de grandes proporções, que supostamente teria iniciado no depósito de uma loja, se espalhou por um prédio de dois andares e parte de uma casa no centro de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, no fim da manhã desta segunda-feira (1º).

