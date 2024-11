Incêndio atinge garagem da prefeitura de Palma Sola e carro é destruído Incêndio atinge garagem da prefeitura de Palma Sola e carro é destruído ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio na garagem da prefeitura de Palma Sola

Um incêndio foi registrado na garagem da prefeitura de Palma Sola, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (29), na rua Vicente Mário Dal Ponte, no centro do município, após um dos carros ser tomado pelo fogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em ND Mais:

A Câmara de Vereadores da Grande Florianópolis que comprou mantimentos no dia das Eleições 2024

Com recorde de ocupados, Brasil atinge menor taxa de desemprego da história, que fica em 6,2%

Justiça do Chile determina que ex-jogador Valdivia volte para a prisão