Incêndio consome segundo andar de casa em Camboriú e criança de 8 anos acaba no hospital

Incêndio em Camboriú

Uma casa pegou fogo no bairro Monte Alegre, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (02). Uma menina de 8 anos, que estava no local no início do incêndio, foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso com tosse e taquicardia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente.

