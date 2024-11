Incêndio devastador atinge casa de bombeiro em Rodeio A casa do bombeiro militar Robson Portela pegou fogo no domingo (13), em Rodeio ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h09 ) twitter

Um incêndio destruiu uma casa no último domingo (13), em Rodeio, e por ironia do destino, a residência pertencia a um bombeiro militar, que pede ajuda para reconstruir o lar em que vivia com a esposa e os filhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

