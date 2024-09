Incêndio devastador em Caçador: duas casas são consumidas pelo fogo Fogo teria se alastrado após queima de lixo para limpeza de terreno em Caçador, no Meio-Oeste do Estado ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h02 ) ‌



Uma queima de lixo para limpeza de um terreno terminou com duas casas destruídas pelo fogo em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O incêndio foi registrado por volta das 16h30 da quarta-feira (11), na rua Osvaldo Alves, no bairro Rancho Fundo.

