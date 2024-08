Incêndio Devastador em Camping Causa Prejuízo Milionário a Comitiva de SC Um incêndio em um acampamento resultou em um prejuízo de mais de R$ 500 mil para moradores de Rio Negrinho e São Bento do Sul, no... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 23h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 23h21 ) ‌



Um incêndio em um acampamento resultou em um prejuízo de mais de R$ 500 mil para moradores de Rio Negrinho e São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. Eles participavam da Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, e tiveram motorhome, caminhonete e outros itens destruídos pelo fogo.

