Incêndio Devastador em Fábrica de Móveis: Mistério das Câmeras Paradas Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio que destruiu uma fábrica de móveis em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h56 ) ‌



Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio que destruiu uma fábrica de móveis em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, na madrugada de quarta-feira (7). Um detalhe, porém, chama a atenção: as 14 câmeras de monitoramento do local teriam parado de funcionar às 2h10, antes do fogo começar.

