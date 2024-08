Incêndio Devastador em Frigorífico no RS Mobiliza Bombeiros de SC Um incêndio de grandes proporções atingiu o abatedouro de frangos Piovesan, localizado no município de Frederico Westphalen, no Rio... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 04h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 04h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio de grandes proporções atingiu o abatedouro de frangos Piovesan, localizado no município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira (26). Equipes do CBMSC (Corpo de Bombeiros de Santa Catarina) foram acionadas para reforçar o combate às chamas no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Grande incêndio em frigorífico no RS mobiliza equipes de bombeiros de SC

• VÍDEO: Homem armado impede assalto e baleia suspeito em posto de gasolina na BR-101

• Vacinação contra a dengue ‘trava’ e apenas 43% do público-alvo no Norte de SC está vacinado