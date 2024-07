Incêndio e Violência: Carro é Consumido pelas Chamas Após Agressão em Criciúma A Polícia Militar (PM) foi acionada, na noite do último domingo (28), por volta das 19h50, para atender uma ocorrência de violência... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na noite do último domingo (28), por volta das 19h50, para atender uma ocorrência de violência doméstica no Rio Maina, em Criciúma, no Sul de SC. No local, a vítima, uma mulher de 24 anos, relatou que sofreu agressões do companheiro, um homem de 50 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é preso em flagrante com R$ 1,5 mil e luvas após invadir creche em SC

• Cigarros eletrônicos já respondem por 18% da receita global da BAT

• Homem tem carro destruído por incêndio após agredir companheira em Criciúma