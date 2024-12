Incêndio em apartamento interdita parte de estrutura e deixa móveis destruídos em Chapecó A fumaça deixou outros cômodos danificados e chegou em outros apartamentos da estrutura; um laudo deverá apontar as causas e detalhes... ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 18h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 18h49 ) twitter

Um incêndio em um apartamento mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (4). O espaço, localizado no Monte Castelo, foi interditado pela Defesa Civil.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

