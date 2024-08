Incêndio em Carro com GNV Causa Caos no Trânsito de Florianópolis Um carro com kit GNV pegou fogo na Avenida da Saudade, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (7). O motorista saiu... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 23h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 23h46 ) ‌



Um carro com kit GNV pegou fogo na Avenida da Saudade, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (7). O motorista saiu do veículo a tempo e não ficou ferido, mas a ocorrência gerou transtornos no trânsito.

