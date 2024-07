Incêndio em Hotel de Florianópolis: Evacuação e Desespero Um incêndio foi registrado neste domingo (28), em um hotel no bairro José Mendes, em Florianópolis. Segundo informações repassadas... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 17h53 (Atualizado em 28/07/2024 - 17h53 ) ‌



Um incêndio foi registrado neste domingo (28), em um hotel no bairro José Mendes, em Florianópolis. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, as chamas começaram em um quarto no segundo andar.

