Incêndio em SC: Homem provoca fogo em sua própria residência Um incêndio destruiu parte de uma casa no município de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, no fim da tarde de sábado (... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h45 )



Um incêndio destruiu parte de uma casa no município de Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, no fim da tarde de sábado (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia apenas um homem no local, que não ficou ferido.

