Incêndio nos Campos do Quiriri gera investigação após vídeo viral Flagrante do incêndio circulou na internet; autoridades tentam investigar os responsáveis ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h22 ) ‌



Um incêndio registrado nos Campos do Quiriri, no Norte de Santa Catarina, é investigado pelas autoridades, após um vídeo que flagrou o fogo circular nas redes sociais. O caso, que ocorreu no fim de semana, é tratado como criminoso.

