Incêndios florestais disparam no Planalto Norte de SC Incêndios florestais preocupam as autoridades; quase 90 casos foram registrados na região ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 16h33 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Planalto Norte de Santa Catarina enfrentou, no último mês, uma sequência de dias com umidade relativa do ar em índices preocupantes. Em Canoinhas, nesta quarta-feira (4), o indicador chegou a 22%, próximo do registrado no deserto do Saara, onde varia entre 12% e 20%. Com isso, a ocorrência de incêndios florestais disparou na região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é julgado por dopar a esposa e recrutar 72 homens para estupros na França

• Umidade de deserto: Planalto Norte registra 770% mais incêndios florestais de um mês para outro

• Plural POPcast espisódio 2: Daniel Cozer abre o jogo sobre o Mundial Rock!