Incidente Chocante: Quatro Feridos em Disparos de Arma de Pressão na Serra de SC Quatro pessoas ficaram feridas por disparos de arma de pressão, na noite desse domingo (25), em Bom Jardim da Serra. Segundo informações... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h41 ) ‌



Quatro pessoas ficaram feridas por disparos de arma de pressão, na noite desse domingo (25), em Bom Jardim da Serra. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atingidas, majoritariamente, na região do crânio.

