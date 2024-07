Incrível: Casa do Leblon é Vendida por R$ 220 Milhões! A casa mais cara do Brasil foi vendida na última semana após ficar disponível no mercado por anos. O imóvel, que custou R$ 220 milhões... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 21h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 21h43 ) ‌



A casa mais cara do Brasil foi vendida na última semana após ficar disponível no mercado por anos. O imóvel, que custou R$ 220 milhões, fica localizado no condomínio Jardim Pernambuco, no Leblon, bairro nobre na Zona Sul do Rio.

