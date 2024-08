Incrível! Torcedor se lesiona ao bater pênalti em jogo da Copa do Brasil Um sócio-torcedor do Vasco protagonizou um lance bizarro ao escorregar e quebrar o pé após bater um pênalti em ação promocional do... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um sócio-torcedor do Vasco protagonizou um lance bizarro ao escorregar e quebrar o pé após bater um pênalti em ação promocional do clube no intervalo do jogo da equipe carioca contra o Atlético-GO na Copa do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Após denúncia anônima, 747 quilos de maconha são apreendidos no Sul de Santa Catarina

• Vídeo! Torcedor bate pênalti, cai e quebra o pé em jogo da Copa do Brasil

• Responsável por ‘atropelar’ a Espanha, Gabi Portilho defendeu Itajaí em 2013