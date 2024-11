Indústria de SC aposta em novos negócios com Chile após movimentação de US$ 1,28 bilhão Indústria de SC aposta em novos negócios com Chile após movimentação de US$ 1,28 bilhão ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Indústria de SC aposta em novos negócios com Chile

A FIESC (Federação das Indústrias de Santa Catarina) realizará, entre os dias 18 e 20 de novembro, a primeira edição do SC Day em Santiago, no Chile. O evento tem como objetivo destacar os diferenciais da indústria catarinense para empresários chilenos, ampliando as oportunidades de negócios e fortalecendo as relações comerciais entre os dois mercados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Viih Tube precisa ficar internada na UTI após nascimento de segundo filho

VÍDEO: Incêndio atinge o Morro dos Cavalos na Grande Florianópolis

Trecho da rua Tereza Fischer ficará interditado em Blumenau a partir de segunda-feira