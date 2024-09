Ingressos gratuitos para o Fly Festival em Criciúma Atrações e shows ocorrem nos dias 7 e 8 de setembro, no Parque das Nações ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 15h59 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h59 ) ‌



O Fly Festival, que acontece nos dias 7 e 8 de setembro, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, vai receber grandes nomes da música. Entre os artistas confirmados estão: Reação em Cadeia, Serginho Moah e Dazaranha. O evento é gratuito, no entanto, veja, abaixo, como retirar os ingressos do Fly Festival.

