Ingrid Sateré-Mawé: A pioneira indígena na política de Florianópolis Professora, assessora parlamentar, sindicalista e feminista, Ingrid Sateré-Mawé vai ter como pautas o combate à violência contra a... ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No registro civil feito em Manaus (AM), sua cidade natal, ela se chama Ingrid Silva de Assis, mas o nome que usou na urna já carrega a história de um povo. Ingrid Sateré-Mawé é professora de formação, ex-assessora parlamentar, mãe de três crianças, sindicalista, feminista e representante do povo Sateré-Mawé. Ela é integrante da “Bancada do Cocar” e, agora, a primeira vereadora indígena eleita em Florianópolis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Como conseguir medicamentos para doenças crônicas de graça pelo SUS em SC

• Quem é Ingrid Sateré-Mawé, primeira vereadora indígena de Florianópolis

• Oktoberfest Blumenau reúne sabor e tradição em mais de 150 pratos típicos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.