Início das Propagandas Eleitorais: Tudo que Você Precisa Saber! Estão liberadas, a partir da próxima sexta-feira (16), até 30 de outubro, as propagandas eleitorais para as eleições municipais de... ND Mais|Do R7 11/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 11/08/2024 - 19h46 ) ‌



Estão liberadas, a partir da próxima sexta-feira (16), até 30 de outubro, as propagandas eleitorais para as eleições municipais de outubro. Diante de ausência de leis sobre a inteligência artificial no país, o TSE decidiu se adiantar e aprovar regras para regularizar a utilização da tecnologia nas propagandas eleitorais.

